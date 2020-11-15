"حماس" تستنكر استقبال "الإمارات" لرئيس مجلس المستوطنات بالضفة

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، استقبال دولة الإمارات، رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعقد اتفاقات اقتصادية معه.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في بيان صحفي، إن هذا الاستقبال من قبل "أبو ظبي" يشكل "دعماً حقيقياً للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية".

وأضاف إن استقبال الإمارات لرئيس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة يؤكد "التضليل الذي مارسته الدول التي وقعت اتفاقات التطبيع، عندما أعلنت أن هذه الاتفاقات تهدف إلى وقف مخطط الضم (الإسرائيلي لأراض بالضفة)".

وتابع قاسم إن "تزايد العلاقات بين دولة الإمارات ومكونات الاستيطان في الضفة الغربية، يُعزز من قدرة الاحتلال على تطبيق مخطط الضم الاستعماري".

وقال الناطق باسم حماس "هذا السلوك الإماراتي في التعاون مع النشاط الاستيطاني، يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية التي تتضمن مقاطعة الاستيطان الصهيوني بكل أشكاله".

وأضاف "من المعيب أن تواصل الكثير من الدول والجهات الدولية مقاطعة المستوطنات وكل مخرجاتها، بينما تجتهد دولة الإمارات في تعزيز العلاقة مع منظومة الاستيطان الصهيوني".

والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام عبرية، عن زيارة وفد من المستوطنين الإسرائيليين ورجال الأعمال إلى دبي، بقيادة رئيس مجلس "شومرون" الاستيطاني يوسي داغان، حيث أجروا سلسلة لقاءات اقتصادية في دبي.

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".

وزعمت الإمارات بعيد توقيع اتفاق التطبيع أنه يتضمن وقف إسرائيل عملية ضم 30 بالمائة من الأراضي في الضفة الغربية.

لكن نتنياهو، قال بعد الإعلان الثلاثي، إن إسرائيل لم تتراجع عن مخطط الضم، وإنما أجلّت تنفيذه فقط.