إسرائيل تستضيف  لقاءً ثلاثيا إسرائيليا بحرينيا أمريكيا الأربعاء

يعقد في إسرائيل الأربعاء القادم لقاء ثلاثي إسرائيلي بحريني أمريكي، وفق ما قالت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين.

وأضافت الهيئة إن اللقاء سيعقد بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ونظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الزياني سيصل إلى إسرائيل يوم الأربعاء، في زيارة هي الأولى لمسؤول بحريني، منذ توقيع إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي.

ويصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل يوم الأربعاء، في إطار جولة له في المنطقة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "هناك نية لتوقيع سلسلة من الاتفاقيات للتعاون المشترك بين إسرائيل ومملكة البحرين، في مجالات مختلفة، منها افتتاح سفارتين وتسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين".

وأضافت "تضم البعثة البحرينية أيضا وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني وموظفين كبارا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت أمس الأحد، على إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين، بعد أن كان الكنيست (البرلمان) قد صادق عليه الأسبوع الماضي.

ووقّعت إسرائيل والبحرين، في الثامن عشر من الشهر الماضي، إعلانا بتطبيع العلاقات بين البلدين.