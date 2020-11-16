الكاظمي يتحدث عن محاولات لعرقلة الانتخابات المبكرة في العراق

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، وجود محاولات لعرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع للكاظمي مع رؤساء الهيئات الرسمية في بغداد، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

وقال الكاظمي إن "الحكومة العراقية الانتقالية تهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة لكن هناك من يحاول وضع العقبات أمامها"، دون تسمية جهات أو أشخاص.

وأوضح: "هناك تحديات كبيرة تواجه العراق، ونبذل جهودًا على مدار الساعة لتجاوزها ووضع البلاد على الطريق الصحيح".

وفي 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أقر البرلمان قانونا جديدا ينظم الانتخابات، كان أبرز ملامحه تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة بعد أن كانت دائرة واحدة، لمنح فرص للمستقلين بالتمثيل النيابي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة في 6 حزيران/يونيو 2021، إذ تعهدت السلطات مرارا بإجراء انتخابات تتسم بالنزاهة بعيدا عن التزوير وسطوة السلاح.