وفاة وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم

توفي وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم فجر اليوم الاثنين عن عمر ناهز 79 عاماً، وفق ما أعلنت سلطات النظام السوري، دون أن تحددا سبب الوفاة.

والمعلم، دبلوماسي مخضرم، عُين وزيراً للخارجية في 2006، ويشغل منذ العام 2012 منصب نائب رئيس مجلس الوزراء. وشكّل خلال سنوات قمع الثورة ضد النظام والحرب التي تلتها واجهة للنظام، ولطالما ربط خلال مؤتمراته الصحافية الطويلة الحرب التي تشهدها بلاده ب"مؤامرة" خارجية وعُرف بمواقفه الساخرة من الغرب الذي فرض عقوبات على سوريا.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في بيان مشترك أوردته وكالة أنباء النظام السورية "سانا"، "ببالغ الحزن والأسى" وفاة المعلم فجراً، من دون أن تحددا سبب الوفاة، على أن يُشيّع عصر الإثنين في دمشق التي يتحدر منها.

وكان آخر ظهور علني للمعلّم في افتتاح مؤتمر عودة اللاجئين الذي نظمته دمشق بدعم روسي يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وبدا متعباً وفي حالة صحية سيئة استدعت مساعدته من شخصين على دخول قاعة الاجتماعات.

وفي 31 آب/أغسطس 2011، طالت عقوبات أميركية المعلم، الذي قالت واشنطن إنه "يكرر لازمة المؤامرة الدولية ويحاول إخفاء الأعمال الارهابية للنظام ونشر الأكاذيب". واقتصرت زياراته الخارجية منذ ذلك الحين على عدد محدود من الدول أبرزها روسيا وإيران، الداعمتان لدمشق.

وللمعلم أربعة مؤلفات هي "فلسطين والسلام المسلح 1970" و"سوريا في مرحلة الانتداب من العام 1917 وحتى العام 1948"، بالإضافة إلى "سوريا من الاستقلال إلى الوحدة من العام 1948 وحتى العام 1958" و"العالم والشرق الأوسط في المنظور الأميركي".