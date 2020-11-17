الصومال يعلن القبض على 3 من كبار قادة حركة "الشباب"

أعلنت السلطات الصومالية، الثلاثاء، القبض على 3 من كبار قادة حركة "الشباب" المتمردة، جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، أن فرقة كوماندوز بالجيش الصومالي ألقت القبض على 3 من كبار قادة حركة "الشباب" من مناطق هييران وشبيلي الوسطى وشبيلي السفلى (جنوب).

وجاءت تلك العملية بعد قيام تلك العناصر بعمليات (لم تحددها) في جنوب ووسط الصومال، حسب المصدر ذاته.

ولم تعلن الوكالة الرسمية أسماء المقبوض عليهم أو طبيعة مهامهم داخل حركة "الشباب".

وقبل أسبوعين، أعلنت السلطات الصومالية، مقتل 11 من مقاتلي "الشباب" في عملية أمنية بمدينة "سبلالي" بإقليم شبيلى السفلى.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

وتزداد العمليات الأمنية التي تنفذها قوات الحكومة مؤخرا، في محاولة لدحر مسلحي "الشباب" في القرى والبلدات الجنوبية.