تدهور الوضع الصحي للداعية السعودي سلمان العودة في سجنه

قال نجل الداعية السعودي، سلمان العودة، إن "الانتهاكات التي تعرض لها والده في سجنه"، أدت لمضاعفات صحية في سمعه وبصره.

وأوضح عبد الله العودة وهو معارض بارز يتواجد خارج السعودية، مساء الاثنين، أنه "عقدت جلسة قضائية سرّية في أجواء أمنية صارمة داخل المحكمة المتخصصة بالرياض في قضية الوالد سلمان العودة".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه الموثق بـ"تويتر": "في الجلسة تحدثت النيابة عن تكرار نفس الكلام والمطالب البشعة"، في إشارة لمطالبة سابقة منها بإعدام العودة.

وتابع: "والدي لا يزال في حبسه الانفرادي منذ لحظة اعتقاله قبل ثلاث سنوات ونصف".

وقال نجل العودة: "سأنشر لاحقاً تفاصيل مهمة عن انتهاكات في السجن أدّت لمضاعفات صحّية على الوالد في سمعه وبصره"، دون تسمية محبسه.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية بشأن ما ذكره نجل العودة، غير أنها عادة تؤكد احترامها لحقوق الإنسان والسجناء.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم، سلمان العودة (63 عاما) وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، فيما ترتفع مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

والأربعاء، نقل نجل العودة مقطع فيديو قصير، يظهر فيه اتصال والده بأسرته، قبيل أيام من جلسة محاكمته الاثنين، دون أن يوضح آنذاك توقيته وتفاصيل أكثر عن المحادثة الهاتفية.

وفي 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، جلسة لمحاكمة العودة، بعد دقائق من انطلاقها، إلى يوم الاثنين، وفق نجل العودة.

وسبق أن أعلن حساب "معتقلي الرأي" على تويتر، المعني بحقوق الموقوفين بالسعودية في مايو/آيار الماضي، ما قال إنه تسجيل مصور لمكالمة هاتفية تجمع الداعية السعودي البارز سلمان العودة، من داخل أحد سجون المملكة، مع أسرته.