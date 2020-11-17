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مقتل عاملين إسرائيليين وإصابة آخرين في انفجار بمصنع

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 17.11.2020 11:26
آخر تحديث في 17.11.2020 11:52

قُتل عاملان إسرائيليان، وأُصيب اثنان آخران، الثلاثاء، في انفجار وقع جرّاء تسرب للغاز، بمصنع للمعادن في مدينة أسدود (جنوب).

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، إن العاملين المقتولين في الثلاثينات والأربعينيات من العمر.

ونقل عن الشرطة الإسرائيلية قولها إنها تلقت معلومات عن وقوع انفجار في المبنى بالمنطقة الصناعية في أسدود، وأنها أرسلت قوات كبيرة إلى المكان.

وأشار الموقع إلى أن 30 شخصا يعملون في المصنع، ولكن من غير الواضح عدد الاشخاص الذين تواجدوا في المصنع لحظة الانفجار.

ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل.

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