بدء أول زيارة رسمية لوزير الخارجية البحريني إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني إلى إسرائيل، الأربعاء، في أول زيارة منذ التوقيع على إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين الشهر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية، بشكل مباشر، نزول طائرة الوزير التى وصلت مباشرة من العاصمة البحرينية في مطار بن غوريون الدولي ، قرب مدينة تل أبيب.

ورافق الوزير البحريني وفد أمريكي برئاسة مبعوث السلام آفي بيركوفيتش.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان، إن نتنياهو سيستقبل الوزير البحريني في منزله بالقدس الغربية، وسيعقد معه لقاء ثلاثيا بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ويستهل الوزير البحريني زيارته بلقاء نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، على أن يلتقي لاحقا الرئيس رؤوبين ريفلين.

وفي سبتمبر الماضي، اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل "إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لاتفاقية التطبيع، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.