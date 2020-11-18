تنديد فلسطيني واسع بنية "بومبيو" زيارة مستوطنة بالضفة

ندد آلاف الفلسطينيين، الأربعاء، بنية وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زيارة مستوطنة "بسغوت" الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال وقفة في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، بمشاركة قيادات فلسطينية، ومؤسسات، وطلبة جامعات ومدارس.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها شعارات منددة بالاستيطان، وبزيارة وزير الخارجية الأمريكي.

ويعتزم بومبيو اليوم الأربعاء، زيارة إسرائيل وتفقد مستوطنة "بسغوت"، ومستوطنات في مرتفعات الجولان المحتل.

وتأتي زيارة بومبيو اتساقا مع سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بحسب "وسائل إعلام أمريكية"، والذي قال في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 إن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.