مقتل 10 عسكريين من قوات النظام السوري بغارات إسرائيلية

نقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، عن مصدر عسكري قوله إن 10 عسكريين قتلوا وأصيب آخر في هجوم إسرائيلي على سوريا.

وقالت سانا على حسابها على تويتر إن الهجوم الجوي بدأ حوالي الساعة 03.11 فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية وتصدت له وسائط الدفاعات الجوية وأسقطت عدداً من الصواريخ.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين وجرح جندي، ووقوع بعض الخسائر المادية.

بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه شنّ فجرًا غارات جوية على أهداف عسكرية سورية وإيرانية في سوريا ردّاً على عبوات ناسفة زرعتها قرب شريط الفصل في الجولان السوري المحتلّ "خليّة سورية بتوجيه إيراني".

وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنّ "ما فعلته إيران وسوريا هو أنّهما زرعتا عبوات ناسفة بدائية الصنع قرب الخط ألفا لاستهداف الجنود الإسرائيليين. ما فعلناه نحن هو أننا ضربنا لتوّنا أهدافاً لفيلق القدس وللجيش السوري في سوريا".

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على تويتر: "إسرائيل تشن غارات جوية تستهدف مواقع عسكرية تابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا".