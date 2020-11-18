واشنطن تسحب 500 جندي أمريكي آخر من العراق

توصلت بغداد وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب 500 جندي أمريكي من العراق، وفق ما أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الأربعاء.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة بغداد، غداة تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لبحث مستقبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب في العراق.

وأوضح فؤاد حسين أن اتفاق انسحاب 500 جندي أمريكي، جاء بعد مشاورات بين الكاظمي وبومبيو، "لينخفض إجمالي عدد القوات الأمريكية في العراق إلى 2500 جندي".

وأضاف: "بهذا الاتفاق دخل العراق المرحلة الرابعة والنهائية بشأن انسحاب القوات الأمريكية"، مؤكدا أن باقي القوات الأمريكية المتواجدة في العراق غير قتالية.

وتابع: "الحكومة العراقية ستبقى مستمرة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، لا سيما في مجال المعلومات الاستخبارية والاستشارات العسكرية وتدريب القوات العراقية".

والثلاثاء، بحث الكاظمي وبومبيو، في اتصال هاتفي، مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الذي تقوده واشنطن، في ضوء تنامي القدرات العراقية في محاربة الإرهاب، وفق بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.

ومنذ 2014، تقود الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا دوليا لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك.

ومؤخرا باتت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هدفًا لهجمات صاروخية متكررة تشن معظمها فصائل شيعية موالية لإيران، عقب تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وفي 5 يناير/كانون ثان الماضي، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، بعد 3 أيام من مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.