سفير تركيا بالدوحة يلتقي المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة

بحث سفير تركيا بالدوحة مصطفى كوكصو، مع المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القطري أحمد بن محمد المريخي قضايا العمل الإنساني.

وذكرت مصادر صحفية أن ذلك جاء خلال اسقبال السفير التركي للمريخي، الأربعاء، بمكتبه في السفارة التركية.

حيث تناول اللقاء "فرص الشراكات المتعددة الأطراف في نظام الأمم المتحدة وإمكانية إيجاد طرق جديدة للتفكير."

كما ناقش الجانبان "إمكانيات التعاون في المجال الإنساني بين الأمم المتحدة وأنقرة".

وأثنى المريخي على "دور تركيا الرائد في دعم القضايا الإنسانية وبذل كل جهد ممكن لدعم اللاجئين على أراضيها وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وأنها سجلت حضورا فاعلا في سجل العمل الإنساني على المستوى العالمي."

من جانبه، أثنى السفير كوكصو، خلال اللقاء، على "الجهود القطرية في المجال الإنساني، ودور الدوحة البارز في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في العالم٬ وإسهاماتها الإنسانية على المستوى العالمي."

يشار أن السفير القطري، أحمد المريخي، شغل منصب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منذ عام 2016 ، ثم عين كمستشار للأمين العام في يناير/كانون ثانٍ 2020.

ويتولى المستشار العمل في المشاريع الخاصة التي يكلفه بها الأمين العام، وتقديم المشورة في المجالات المتعلقة بالتعاون والشراكات، وكذلك الديناميات الجيوسياسية، وطرق وآليات تصحيح المفاهيم الخاطئة عن منظومة الأمم المتحدة وعملها، فضلا عن الاضطلاع بالأنشطة الأخرى ذات الصلة.