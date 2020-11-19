مايك بومبيو أول وزير خارجية أميركي يزور مستوطنة إسرائيلية في الضفة المحتلة

قالت هيئة البث الاسرائيلية، إن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، زار اليوم الخميس مستوطنة "بسغوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وهذه أول زيارة لوزير أمريكي إلى مستوطنة بالضفة الغربية.

وأشارت هيئة البث إلى أن بومبيو وصل الى المستوطنة على متن مروحية إسرائيلية.

وكان بومبيو، قد كشف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، النقاب عن أنه زار الليلة الماضية بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، في القدس الشرقية، وأنه سيزور اليوم الخميس، مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "الليلة الماضية سنحت لي الفرصة للسير في مدينة داود (سلوان)، واليوم نلتقي في مكان يطل على البلدة القديمة".

وأضاف "اليوم سأزور مرتفعات الجولان، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها، هو قرار اتخذه الرئيس ترامب معترفا بالواقع".

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا، في 25 مارس/آذار 2019 بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة من سوريا في عام 1967.

وجدد بومبيو التأكيد خلال المؤتمر الصحفي، على أن إدارته لا تعتبر الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، حيث قال "مدى فترة طويلة أخذت وزارة الخارجية الرؤية الخاطئة بشأن المستوطنات، واليوم تقف وزارة الخارجية بقوة خلف الموقف، بأن المستوطنات يمكن أن تستمر بطريقة ملائمة".

وسبق لواشنطن أن أعلنت في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أنها لم تعد تعتبر الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".