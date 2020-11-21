مقتل سجناء خلال عملية هروب من سجن بالعاصمة اللبنانية

قتل عدد من السجناء قرب العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، خلال مطاردة أمنية بعد فرارهم من سجن "بعبدا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "مجموعة من السجناء أقدمت فجر اليوم على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة".

وأضافت أنه "خلال مطاردة عناصر الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء بشجرة، في منطقة الحدت (جنوبي بيروت)، ما أدى إلى مقتل عدد منهم على الفور"، دون تفاصيل.

فيما ذكر موقع قناة (أو تي في) الإخباري، أن 5 سجناء قتلوا وجرح آخرون، خلال المطاردة.

وبحسب الوكالة الرسمية فإن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعض السجناء الفارين، إضافة إلى تطويق محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له".

ولم يصدر أي بيان من السلطات اللبنانية يوضح حيثيات الحادث، لغاية 09:00 (ت.غ).

ويشهد لبنان أزمة ازدحام في السجون، في وقت لم يقر مجلس النواب قانونا يهدف إلى "تخفيف زحمة السجون"، كانت بعض الكتل النيابية قد تقدمت به.

وينظم أهالي بعض السجناء تظاهرات بين الحين والآخر للمطالبة بـ"عفو عام".