الجيش الإسرائيلي يشن غارت على مواقع متفرقة بقطاع غزة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر الأحد، غارات على مواقفة متفرقة في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن مروحيات مقاتلة، شنت غارات على مواقع تقع غربي مدينة غزة، وأخرى بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

ولم تصدر السلطات بغزة، أو الجيش الإسرائيلي بيانا فوريا حول الهجمات.

وتأتي الغارات بعد نحو 3 ساعات على إعلان الجيش الإسرائيلي، رصده إطلاق قذيفة صاروخية، من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي "تمّ تفعيل الإنذارات في مدينة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية".

وبحسب قناة 13 العبرية الخاصة؛ فإن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة بغزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

وفي 31 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت حركة "حماس" التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل لوقف إطلاق النار.

ومنذ ذلك الحين تشهد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة هدوءً نسبيًا.

وتفرض إسرائيل منذ نحو 14 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.