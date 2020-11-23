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إعلام إسرائيلي: نتنياهو التقى ابن سلمان بحضور بومبيو في السعودية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.11.2020 11:14
آخر تحديث في 23.11.2020 11:17
إعلام إسرائيلي: نتنياهو التقى ابن سلمان بحضور بومبيو في السعودية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، إن لقاء ثلاثيا، عُقد أمس الأحد، في السعودية، بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقالت وسائل الإعلام، بينها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وموقع "واللا"، إن اللقاء عقد سرا بالسعودية يوم أمس الأحد.

وأشارت إلى أن رئيس "الموساد" الإسرائيلي (المخابرات الخارجية) يوسي كوهين، شارك باللقاء.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية معلوماتها، عن مصدر إسرائيلي لم تحدد اسمه.

ولفتت إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم ينفِ الخبر.

ولم تعلق السعودية أو الولايات المتحدة الأمريكية، على النبأ.

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