إغلاق شامل في فلسطين يومي الجمعة والسبت للحد من تفشي كورونا

فرضت السلطات الفلسطينية إغلاقاً شاملاً يومي الجمعة والسبت، وجزئيا بقية أيام الأسبوع، لمدة 14 يوما، للحد من تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك في حديث لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاثنين، خلال الاجتماع الحكومي الأسبوعي.

وقال اشتية، إن "قرار الإغلاق جاء بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جراء التسارع في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف أنه "تقرر الإغلاق الشامل لكافة المحافظات يومي الجمعة والسبت، وإغلاق جزئي بقية أيام الأسبوع، لمدة 14 يوما".

وأوضح أن الإغلاق الجزئي سيستمر بين السابعة مساء (17:00 ت.غ) والسادسة صباحا (04:00 ت.غ).

ولفت إلى أن قرار الإغلاق يستثني المخابز والصيدليات.

ووفق آخر حصيلة رسمية، بلغت إصابات كورونا في فلسطين، 84.340، بينها 714وفاة، و71.096 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.