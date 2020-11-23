اجتماع وزراء الدفاع في دول الخليج العربي بمشاركة قطر

بحث وزراء الدفاع في دول الخليج العربي سبل تعزيز مسيرة التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مساء الأحد، وبمشاركة وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، رغم استمرار الأزمة الخليجية للعام الرابع.

ووفق بيان مجلس التعاون الخليجي، أشار وزراء الدفاع إلى اهتمام قادة دولهم الكبير بتعزيز العمل العسكري المشترك، واعتماد استراتيجية عسكرية لدول مجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة.

ولم يذكر بيان مجلس التعاون الخليجي تفاصيل أكثر بشأن الاجتماع.

فيما أعلنت الإمارات التي ترأس وزير دفاعها محمد أحمد البواردي، الاجتماع، أنه تطرق إلى بحث المسائل والموضوعات المتعلقة بالجانب العسكري الخليجي المشترك، خاصة فيما يتعلق بالمجال الدفاعي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أوصى الاجتماع بدفع مسيرة التعاون والتطوير للارتقاء بالقدرات العسكرية وتسخير كافة التحديات لتحقيق الأهداف المشتركة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون، حفاظًا على الأمن والاستقرار في الدول الخليجية.

ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الأزمة الخليجية للعام الرابع، إذ تفرض السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر منذ يونيو/ حزيران 2017، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران.

فيما تنفي الدوحة هذه الاتهامات معتبرة إياها "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل"، فيما أكدت في أكثر من مناسبة أهمية حل الأزمة الخليجية بالحوار دون شروط مسبقة.