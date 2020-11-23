السعودية: "اعتداء إرهابي بمقذوف" وراء حريق خزان وقود جدة

أعلن مسؤول حكومي سعودي، أن حريق خزان الوقود شمال مدينة جدة (غرب) الذي وقع فجر الاثنين، كان نتيجة "اعتداء إرهابي بمقذوف".

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة لم تسمه.

وقال المسؤول السعودي إنه "عند الساعة الثالثة والخمسين دقيقة من صباح الاثنين (بالتوقيت المحلي)، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة".

وتحدث المسؤول عن أن الحادث "نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف"، دون أن يتهم أحدا، غير أن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع أعلن فجر الاثنين عبر تويتر "استهداف محطة توزيع أرامكو في جدة بصاروخ".

وأوضح المسؤول السعودي أن "فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح".

وأكد أن "إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر".

وشدد المسؤول على أن "ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية (..) تستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي".

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران.