العثور على أكبر تمثال من العصر البرونزي في "كول تيبه" وسط الأناضول

اكتشف علماء آثار أتراك تمثال آلهة قديم في موقع "كول تيبه" الأثري، المعروف أيضاً باسم "كانيش" وسط ولاية قيصري. ويقول الباحثون إنه "أكبر" تمثال يرجع تاريخه إلى أوائل العصر البرونزي، اكتشف حتى الآن في الأناضول.

وفي معرض حديثه مع وكالة أنباء الأناضول يوم الأحد، قال "فكري كولاك أوغلو" الأستاذ في جامعة أنقرة ورئيس فريق التنقيب: "يسعدنا العثور على هذه القطعة الأثرية التي يبلغ ارتفاعها 45 سم. إنها قطعة ذات خصوصية نادرة". مضيفاً أن تمثال الآلهة سيتم عرضه في متحف المدينة بعد تنظيفه.

وأشار إلى أن "عمر هذه القطعة الأثرية يبلغ حوالي 4200 عاماً"، مؤكداً على أن جميع التماثيل والأصنام الموجودة في "كول تيبه" هي تماثيل صغيرة تجسد الإناث. وأنه لم يتم العثور على أصنام تمثل الذكور حتى الآن. وقال: "كل التماثيل كانت لنساء عاريات يجلسن على عرش مزين، تتدلى ضفائرهن على ظهورهن".

وقال البروفيسور "كولاك أوغلو" إن فريقه عثر على حوالي 20 قطعة أثرية جديدة خلال أعمال التنقيب هذا العام، وكلها ذات أهمية كبيرة. وأضاف أن أعمال التنقيب لهذا العام تنفذ بعدد محدود من الأشخاص بسبب جائحة الفيروس المستجد.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال التنقيب في موقع "كول تيبه" الأثري بدأت قبل 72 عاماً. وتقع المنطقة على بعد حوالي 24 كيلومتراً من وسط مدينة قيصري. ويضم التل الرئيسي القديم الذي كشف عن أنقاض أول مدينة أسسها الحيثيون في الأناضول، مبانٍ إدارية وأخرى دينية ومنازل ومتاجر وورشات عمل حرفية. وفي عام 2014 تمت إضافة الموقع إلى القائمة المؤقتة للتراث العالمي لليونسكو.