المعارضة السورية ترفض الجلوس مع "ي ب ك" الإرهابي على طاولة المفاوضات

أكدت المعارضة السورية رفضها الجلوس بأي شكل من الأشكال مع تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الامتداد السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي على طاولة المفاوضات الخاصة بإعداد دستور جديد للبلاد.

وقال رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، نصر الحريري، إن الائتلاف يتعرض لضغوط من دول عديدة لإشراك تنظيم "ب ي د/ ي ب ك" في طاولة المفاوضات حول الدستور.

وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي أن الائتلاف لا يعتبر التنظيم جزءا من سوريا بل إرهابي، ويضم في صفوفه العديد من الإرهابيين الأجانب.

وأكد أن الائتلاف لن يقبل الجلوس مع التنظيم على نفس الطاولة.

كما لفت الحريري إلى أن الائتلاف سيقاطع الانتخابات التي سينظمها نظام بشار الأسد في 2021، مؤكدا أن النظام فقد شرعيته ولا يمثل الشعب السوري.

يشار أن المعارضة السورية حددت، 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، موعدا للجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية مع وفدي النظام والمجتمع المدني في جنيف.

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعقدت لجنة الصياغة بدورها 3 جولات كانت آخرها جولة في آب/أغسطس الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا، ولكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.