مقتل مدني في تفجير إرهابي بمدينة عفرين السورية

قتل مدني وأصيب 13 آخرون، الثلاثاء، جراء تفجير إرهابي بمدينة عفرين الواقعة ضمن منطقة عملية "غصن الزيتون"، شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية محلية، أن سيارة مفخخة انفجرت في مركز مدينة عفرين.

وأسفر التفجير عن مقتل مدني وإصابة 13 آخرين بجروح، وفق تقديرات أولية.

وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع التفجير، فيما تم نقل الجرحى إلى المستشفى، وسط مخاوف من إمكانية ارتفاع عدد القتلى.

وقالت المصادر إن التفجيرات في المناطق المحررة شمالي سوريا، ينفذها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، إلا أنه لا يعلن مسؤوليته عنها لأنها تستهدف المدنيين.

كما أسفر التفجير عن أضرار في السيارات والمباني المحيطة، بينها مكتب هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، في عفرين.

وقال المسؤول الإعلامي لأنشطة سوريا في الهيئة سليم طوسون، إن التفجير وقع قرب مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، ما أدى إلى تحطم نوافذه.

وأشار طوسون إلى عدم وجود أضرار بشرية.

وأكد أن المكتب سيواصل أنشطة المساعدات دون انقطاع.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قتل 5 مدنيين وجرح 18 آخرون، إثر تفجير سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف محافظة حلب، شمالي سوريا.

ويواصل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، احتلاله منطقة "تل رفعت" شمال غربي "الباب".

ويستهدف التنظيم الإرهابي المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري بشكل متكرر، انطلاقا من "تل رفعت".

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، من تحرير منطقة عفرين من قبضة "ي ب ك/ بي كا كا"، الذي سيطر عليها 6 سنوات.

وتحرير عفرين والبلدات المحيطة بها، جرى في إطار عملية "غصن الزيتون" التي استمرت 64 يوما بعد انطلاقها في 20 يناير/ كانون الثاني 2018.