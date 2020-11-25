أضرار بسفينة تابعة للتحالف السعودي الإماراتي في البحر الأحمر إثر هجوم استهدفها

أعلن التحالف السعودي الإماراتي، مساء الأربعاء، حدوث أضرار طفيفة بسفينة تجارية جراء إحباط "هجوم" جنوب البحر الأحمر.

جاء ذلك وفق ما نشرته قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها على تويتر، بعد يومين من استهداف جماعة الحوثي بصاروخ محطة نفطية تابعة لشركة أرامكو في مدينة جدة السعودية.

وقال التحالف: "تم تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوب البحر الأحمر".

وأضاف: "هناك أضرار طفيفة بسفينة تجارية جراء شظايا الزورق المفخخ الذي تم تدميره"، وفق المصدر ذاته.

ولفت إلى أن "الأعمال العدائية لميليشيا الحوثي تهدد خطوط الملاحة والتجارة العالمية"، دون توضيحات أخرى.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين إزاء الأمر.

والاثنين، استهدفت جماعة الحوثي بصاروخ محطة نفطية تابعة لشركة أرامكو في جدة السعودية.

وتحدثت الجماعة عبر بيان، أنها أصابت الهدف بدقة، فيما أعلن التحالف إخماد الحريق في المحطة، دون وقوع أضرار.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويعاني اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي "الحوثي"، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، ضد الحوثيين المدعومين من إيران.