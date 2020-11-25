استمرار فتح معبر رفح استثنائيا في كلا الاتجاهين لليوم الثاني

استأنفت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري، في جنوب قطاع غزة، أمام حركة المسافرين لليوم الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية (التي تديرها حركة حماس)، في تصريح الأربعاء، "يتواصل العمل بالمعبر في اليوم الثاني لفتحه، حيث جهّزت أطقم هيئة المعابر حافلات المغادرين بانتظار بدء مغادرتها باتجاه الجانب المصري".

وتابعت أن عمل المعبر في يوم فتحه الأول "شهد مغادرة 913 مسافراً ووصول 349 مواطناً عائداً لقطاع غزة".

وأضافت الوزارة إن "طواقمها، تعمل منذ يوم الاثنين الماضي، على متابعة إجراء الفحص المسبق لفيروس كوروناPCR لجميع المسافرين المقرر مغادرتهم عبر المعبر على مدار الأيام الثلاثة، وفق بروتوكول وزارة الصحة".

ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر، في كلا الاتجاهين، حتّى يوم غدٍ الخميس.

ومنذ بدء أزمة جائحة، كورونا في مارس/ آذار الماضي، قررت السلطات المصرية، بالتوافق مع حركة حماس، إغلاق المعبر، لكنها تفتحه بين الفينة والأخرى، لمرور الحالات الإنسانية.