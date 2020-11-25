الأمم المتحدة: الحصار الإسرائيلي على غزة كلف اقتصادها خسائر بنحو 17 مليار دولار

قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، كلفة الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي الممتد منذ 2007، بـ 16.7 مليار دولار.

وتغطي الفترة التي يشملها تقرير "أونكتاد" المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين 2007 ـ 2018، إذ تمثل قيمة الخسائر ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة وفق أرقام 2018، وأكثر بقليل من الناتج المحلي لفلسطين.

وفرضت إسرائيل حصارا محكما على قطاع غزة منذ 2007، شمل إغلاق المعابر والحدود ومنع إدخال قائمة طويلة من السلع بذريعة الاستخدام المزدوج، كما شهدت فترة دراسة المنظمة الأممية، ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق على القطاع.

يأتي الحصار الذي بدأ في يونيو/ حزيران 2007، بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، تعرض خلاله مليونا فلسطيني لحصار مطول داخل منطقة بمساحة 365 كيلومترا مربعا.

وتوقع "أونكتاد"، أنه دون الإغلاق والعمليات العسكرية، كان من الممكن أن يصل معدل الفقر في غزة عام 2017 نحو 15 %، مقارنة بـ 56 فعليا.

وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة، "حتى يتمكن شعبها من التجارة بحرية مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".

التقرير الأممي أشار أن غزة تحوي أحد أعلى معدلات البطالة عالميا، ويعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر.. "لا يستطيع معظم الناس الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء أو حتى نظام صرف صحي مناسب".

وبين عامي 2007 و2018، نما اقتصاد غزة بنسبة تقل عن 5 % طوال السنوات الماضية، وانخفضت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31 إلى 18 %.

ونتيجة لذلك تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 27 % وزادت البطالة 49 %.

ولفت التقرير إلى أن التقديرات جزئية، لأنها لا تغطي سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي من الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتكررة في غزة من 2007 إلى 2018.

ولم يرصد التقرير التكاليف الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، مثل التأثير الاقتصادي لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقل الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، على سبيل المثال.

ويوصي "أونكتاد"، بالرفع الكامل للقيود المفروضة على الوصول والحركة مع الضفة الغربية وبقية العالم، وإطلاق العنان لإمكانات غزة الاقتصادية من خلال الاستثمار، وبناء الموانئ البحرية والمطارات ومشاريع المياه والكهرباء.

كما أوصى بتمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، "وهذا من شأنه أن يؤمن الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش الاقتصاد".