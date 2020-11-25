السودان يخرج من قائمة الإرهاب في 11 ديسمبر المقبل

أعلن سفير السودان في الولايات المتحدة نور الدين ساتي، الأربعاء، أن رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسأل مغردون ساتي، عبر حسابه على تويتر، هل "يوم 11 ديسمبر موعد رفع السودان من قائمة الإرهاب؟"، فأجاب الدبلوماسي "نعم إن شاء الله".

وأوضح أن بلاده ستعمل من أجل الحصول على الحصانة الدولية عقب قرار الإزالة من قائمة الإرهاب.

وأشار إلى وعود أمريكية بشأن صدور قرارات في هذا الصدد، نافيا إقامة قاعدة عسكرية روسية بالسودان، دون تفاصيل.

والحصانة الدولية تصدر من الكونغرس، حتى لا تتم ملاحقة السودان قضائيا في المحاكم الأمريكية لدفع أي تعويضات مستقبلا حول حوادث إرهاب‎.

وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة" الإرهابي أسامة بن لادن.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الماضي، شكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على توقيعه الأمر التنفيذي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويتطلع السودان إلى استمرار التنسيق مع الكونغرس الأمريكي، لإزالة اسمه من القائمة بعد أن أرسل ترامب المنتهية ولايته، القرار إلى الكونغرس لإقراره.

وفي 4 مايو/ أيار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها موافقة الولايات المتحدة على ترشيح نور الدين ساتي، سفيرا للخرطوم لدى واشنطن.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في 5 ديسمبر الماضي، أن واشنطن والخرطوم تعتزمان تبادل السفراء بعد انقطاع دام 23 عاما.

وإقامة علاقات خارجية متوازنة للخرطوم، هي أحد أبرز الملفات على طاولة حمدوك، رئيس أول حكومة بعد عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية.