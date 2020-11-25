ترشيح نتنياهو وبن زايد لجائزة نوبل للسلام

رشّح اللورد ديفيد تريمبل، الحائز جائزة نوبل للسلام، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، لنيل جائزة نوبل للسلام.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء، إن اللورد تريمبل، قدم ترشيحه يوم أمس الثلاثاء.

وبدورها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأربعاء، إن هذا ثالث ترشيح لحصول نتنياهو على جائزة نوبل لعام 2021.

ولم توضح الصحيفة من قدم الترشيحين الآخرَين.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، النبأ، حيث قال في تصريح مكتوب، الثلاثاء "حصل تريمبل على جائزة نوبل للسلام عام ١٩٩٨ بفضل جهوده لإيجاد حل للصراع في أيرلندا الشمالية، وكونه (تريمبل) حاصلا على الجائزة، فإن ترشيحه رئيس الوزراء، سيؤدي إلى التئام اللجنة لبحث هذا الأمر".

ويأتي الترشيح على خلفية قرار إسرائيل والإمارات، في أغسطس/آب الماضي، تطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد واسع؛ واعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة وطعنة" في ظهر الشعب الفلسطيني.

ويتم اعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام في شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وفي العالم الجاري ذهبت جائزة نوبل للسلام لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.