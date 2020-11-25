وفد عسكري يصل نينوى للإشراف على تنفيذ اتفاق سنجار

وصل وفد عسكري رفيع المستوى إلى محافظة نينوى (شمال) للإشراف على تنفيذ اتفاق سنجار بين الحكومة العراقية وإقليم شمال البلاد، وفق ما أعلن الجيش العراقي.

جاء ذلك في تصريح اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وقال الخفاجي: "وصل الوفد العسكري اليوم إلى محافظة نينوى للإشراف على تنفيذ بنود اتفاق سنجار الذي أبرمته الحكومة الاتحادية والإقليم الشمالي قبل نحو شهر".

وأوضح أن الوفد العسكري يضم نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، وقائد الشرطة الاتحادية جعفر البطاط، وقائد قيادة الحدود حامد عبدالله ابراهيم، وقائد القوات البرية حميد الشطري.

وفي 9 أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار (غربي نينوى) الذي يعد أحد المناطق المختلف عليها بين الجانبين.

وبحسب الاتفاق، سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات إقليم شمال العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق، على إنهاء وجود منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

وكانت منظمة "بي كا كا" الإرهابية أوجدت لنفسها موطئ قدم في محافظة نينوى، وخاصة قضاء سنجار عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

ولا يزال مسلحو المنظمة ينتشرون في المنطقة رغم مطالبات متكررة من السلطات المحلية، وكذلك إقليم شمال البلاد بمغادرة المنطقة.

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شن مسلحو "بي كا كا" عدة هجمات على الأجهزة الأمنية التابعة في الإقليم ما أوقع قتيلا وعدة إصابات بين صفوفها.

وأثارت هذه الهجمات استنكارا واسعا داخل العراق وخارجها.

وتتخذ منظمة "بي كا كا"، من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية بالمنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.