حركة حماس تدعو الفلسطينيين إلى "تصعيد المقاومة" ضد إسرائيل

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى "تصعيد المقاومة" ضد إسرائيل وذلك ردا على ما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان للحركة، الأربعاء، ردا على قتل الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا عند أحد الحواجز شرق مدينة القدس، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس.

وقالت الحركة، إنها "تنعي الشهيد نور جمال شقير من القدس المحتلة، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال بعد إطلاق النار عليه".

وأضافت: "ندعو إلى تصعيد المقاومة بأشكالها كافة في وجه الاحتلال، الذي كثف من استهدافه لأبناء شعبنا على حواجز الموت".

وتابعت: "ما تقوم به حكومة الاحتلال من القتل على الحواجز (..) هو جرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الشرطة الإسرائيلية، في تصريح: "جرت محاولة دهس على معبر الزعيم في محيط القدس وأطلق النار على المشتبه الذي يبدو أنه أصيب".

قبل أن تؤكد قناة "كان" الرسمية، وفاة المشتبه به الفلسطيني في مستشفى "هداسا هار هتسوفيم" بالمدينة، متأثرا بإصابته بجروح وصفت بالخطيرة.

فيما قال شهود عيان، للأناضول، إن قوة عسكرية أطلقت النار تجاه مركبة فلسطينية على حاجز الزعيم، شرقي القدس، ما أدى إلى إصابة سائقها بجراح.

وأضاف الشهود، أن القوة الإسرائيلية أغلقت الحاجز، ومنعت الوصول للمصاب.