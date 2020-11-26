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نتنياهو يستقبل أول رحلة لـ"فلاي دبي" إلى تل أبيب اليوم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 26.11.2020 11:22
آخر تحديث في 26.11.2020 11:23
من الأرشيف (من الأرشيف)

تحط اليوم في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، أول رحلة تجارية لشركة "فلاي دبي" الإماراتية قادمة من دبي.

وقال موقع إسرائيل بالعربية، الذي تديره وزارة الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر، إن "أول رحلة تجارية تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية في طريقها إلى إسرائيل".

وأضاف الموقع: "سيكون باستقبالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مطار بن غوريون الدولي".

فيما أعلنت شركة طيران "فلاي دبي" أنها ستسير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب بدءا من اليوم الخميس.

بدورها أعلنت شركة الاتحاد للطيران خلال وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستسير رحلات إلى تل أبيب بدءا من مارس/ آذار المقبل.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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