واشنطن "قلقة" لإحالة قضيتي ناشطتين سعوديتين لمحكمة الإرهاب

أعربت الخارجية الأمريكية، الخميس، عن قلقها إزاء إحالة قضيتي الناشطتين السعوديتين لجين الهذلول وسمر بدوي، إلى محكمة الإرهاب السعودية.

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية، عبر تويتر: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي إلى محكمة الإرهاب السعودية".

وأضاف أن "النشاط نيابة عن حقوق المرأة ليس جريمة".

كما أعرب عن الانزعاج من مزاعم الانتهاكات ضد الهذلول وبدوي، وانعدام الشفافية في محاكمتيهما.

والأربعاء، أعلنت أسرة الناشطة الهذلول، أن محكمة سعودية قررت عدم اختصاصها في قضية ابنتها الموقوفة منذ 3 سنوات، وتحويل ملفها إلى أخرى معنية بـ"الإرهاب".

وقالت علياء الهذلول شقيقة لجين، عبر تويتر: "أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض اليوم قرارا بعدم الاختصاص بنظر قضية لجين، وجرى تحويل ملفها إلى محكمة الإرهاب".

وأوضحت أن القرار يأتي بعد "نحو 3 سنوات من الاعتقال، وسنة من بداية محاكمة لجين"، دون تفاصيل أخرى.