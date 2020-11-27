إنزال شعارات "بي كا كا" الإرهابية في قضاء سنجار بالعراق

أفاد قائممقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى العراقية، محما خليل، بإنزال رموز ورايات لمجموعات غير قانونية في القضاء، في إشارة إلى منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وقال خليل في تصريح، الجمعة: "تم إنزال بعض رايات الجماعات غير القانونية في سنجار؛ ومع ذلك هذا وحده لا يكفي".

والخميس، أعرب خليل في بيان، عن تطلعه لعودة الحياة الطبيعية في القضاء، عقب إبرام حكومتي بغداد وأربيل اتفاقا في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حول سنجار.

وينص الاتفاق على إدارة القضاء بصورة مشتركة، وإخراج الجماعات المسلحة منه، وعلى رأسها "بي كا كا" الإرهابية تمهيدا لعودة السكان إلى مناطقهم، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة.

وشدد خليل في بيانه أن العناصر القادمة من خارج الحدود (بي كا كا الإرهابية) تروع سكان المنطقة، وتقذف الخوف في قلوبهم، وتعوق عودتهم إلى منازلهم.

وفي 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، بدء تطبيق اتفاق سنجار عبر نشر فرقة من الشرطة الاتحادية.

والأربعاء أعلن اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة التابعة للجيش العراقي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، أن وفدا عسكريا وصل إلى محافظة نينوى للإشراف على تنفيذ بنود اتفاق سنجار.

وأوضح أن الوفد يضم نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، وقائد الشرطة الاتحادية جعفر البطاط، وقائد قيادة الحدود حامد عبدالله ابراهيم، وقائد القوات البرية حميد الشطري.

وعلى الرغم من إعلان تطبيق اتفاقية سنجار ، إلا أنه لم يتم الإدلاء بأي تصريح عراقي رسمي بخصوص إخراج منظمة "بي كا كا" الإرهابية من المنطقة بموجب الاتفاق.

وبحسب اتفاق سنجار، بين حكومتي بغداد وأربيل، سيتم ضمان حفظ الأمن في القضاء من جانب قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات الإقليم، وإبعاد كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

وكانت "بي كا كا" أوجدت لنفسها موطئ قدم في نينوى، وخاصة سنجار، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأت ما تُسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

وشن مسلحو "بي كا كا"، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني ، هجمات إرهابية على الأجهزة الأمنية التابعة لإقليم شمال العراق، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوفها، وأثار استنكارا واسعا داخل العراق وخارجه.

وتتخذ منظمة "بي كا كا" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا لها، وتنشط في مدن ومناطق وأودية عديدة في المنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.