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الجيش الأردني يعلن مقتل متسللين حاولوا تهريب مخدرات من سوريا

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 27.11.2020 18:09
الجيش الأردني يعلن مقتل متسللين حاولوا تهريب مخدرات من سوريا

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، قتل وإصابة مجموعة من المتسللين أثناء محاولتهم تهريب مواد مخدرة إلى البلاد من سوريا.

وأفاد بذلك الجيش في بيان عبر موقعه الإلكتروني، نقلا عن مصدر عسكري مسؤول، دون الكشف عن هويته.

ولم يذكر المصدر عدد المتسللين الذين جرى قتلهم أو إصابتهم، ولم يحدد جنسياتهم.

ولفت إلى أنه "ضبط مع المجموعة المتسللة ألفا و942 كف حشيش، و19 ألف و500 حبة كبتاجون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة".

وشهد الأردن مئات حالات التهريب والتسلل من جارته الشمالية سوريا منذ بدء الأزمة هناك عام 2011؛ نتيجة تردي الأوضاع الأمنية.

ويرتبط الأردن مع سوريا بحدود جغرافية طولها 375 كلم؛ ما جعله من أكثر الدول تأثرا بما يجري هناك؛ ويعيش على أراضيه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ".

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