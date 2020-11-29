الجيش اللبناني يوقف سودانيين اثنين تسللا إلى إسرائيل

أوقف الجيش اللبناني، الأحد، سودانيين اثنين "تسللا" مساء السبت إلى داخل الحدود الإسرائيلية، في حادثة تكررت مؤخراً.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بأن "دورية من مكتب مخابرات تبنين (جنوب) في الجيش، أوقفت سودانيين اثنين كانا تسللا ليل أمس إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة بأنه تم إطلاق 7 قذائف ضوئية قرابة منتصف ليل السبت/الأحد من الجانب الإسرائيلي بمناطق حدودية.

فيما حلقت مروحيات من نوع الأباتشي في أجواء المستعمرات القريبة من "كريات شمونة"، داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، بحسب المصدر ذاته.

كما أفادت الوكالة، أنّه وبعد مغادرة الطيران المروحي حلقت في أجواء المنطقة طائرة مسيرة معادية صغيرة.

وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أفادت ليل السبت/الأحد، بحدوث محاولة تسلّل سوداني إلى مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية، دون تفاصيل.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويسيطر "حزب الله" على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـ"الخط الأزرق" على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.