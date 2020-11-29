حريق بمصفاة نفط عراقية إثر هجوم بصاروخ عليها

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بأن هجوما بصاروخ استهدف مصفاة نفط شمالي محافظة صلاح الدين (شمال).

وقال الملازم أول، نجم العبيدي من شرطة صلاح الدين، إن "صاروخا مجهول المصدر استهدف مساء الأحد مصفاة نفط شمالي محافظة صلاح الدين، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد خزانات الوقود".

وأوضح العبيدي أن "الهجوم الصاروخي لم يخلف ضحايا".

وتجري فرق الدفاع المدني عملية إخماد للحريق‎.

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات العراقية بشأن الهجوم، ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الحادث بعد.

ومصفاة النفط المستهدفة مساء الأحد، تتواجد في منطقة الصينية، وتنتج 20 ألف برميل نفط يوميا وتعرضت للتخريب من قبل تنظيم داعش عام 2014.‎

وتوجد في محافظة صلاح الدين أيضا مصفاة بيجي، التي تعد الأكبر في العراق والتي تعرضت إلى خراب شمل أغلب مفاصلها، إثر القتال الذي وقع فيها خلال سيطرة تنظيم "داعش" عليها في صيف 2014، ومحاولة استعادتها من قبل السلطات.‎

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات الأمنية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.