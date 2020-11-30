انطلاق الجولة الرابعة لاجتماعات "الدستورية" السورية بجنيف

انطلقت الاثنين الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برعاية أممية، في مدينة جنيف السويسرية.

ويترأس المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اجتماعات اليوم الأول من المحادثات.

ويرأس وفد المعارضة، الرئيس الأسبق لائتلاف قوى الثورة والمعارضة هادي البحرة، فيما يترأس وفد النظام الحقوقي أحمد الكزبري.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجولة الرابعة من محادثات اللجنة الدستورية السورية، لغاية الجمعة، 4 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعقدت هذه اللجنة 3 جولات كانت آخرها جولة في أغسطس/آب الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا، لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.