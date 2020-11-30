صحيفة معاريف: نتنياهو سيزور القاهرة في غضون الأسابيع القادمة

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيجري زيارة رسمية إلى مصر، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة أن "مسؤولون من كلا البلدين حاليًا، يجرون محادثات قبل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرسمية للقاهرة، في الأسابيع المقبلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات ستتركز على القضايا الاقتصادية.

وكانت إسرائيل ومصر قد أبرمتا اتفاق سلام في العام 1979.

وقالت معاريف "من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الاقتصاديين لإسرائيل ومصر، حيث سيتم بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين".

ولم تعلق السلطات المصرية أو الإسرائيلية رسميا على هذا التقرير.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو والسيسي التقيا في مصر سرا، في مايو/أيار 2018.

وقالت "هذه المرة، بحسب مصادر سياسية، يعتزم نتنياهو الوصول إلى القاهرة بشكل علني، والتعامل بشكل أساسي مع القضايا الاقتصادية".