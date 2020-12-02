القدس.. حادث دهس لعمال فلسطينيين يوقع قتيلين و5 إصابات

ارتفع عدد قتلى "حادث دهس"، تعرّض له عمال فلسطينيين، وقع فجرا، قرب مدينة القدس، إلى اثنين، وإصابة 5 آخرين بجراح.

وقال شاهر سعد، أمين عام اتحاد عمال فلسطين، نقلا عن مصادر طبية، إن عاملا ثانيا فارق الحياة، متأثرا بإصابته في حادث الدهس الذي وقع على حاجز "بيت لحم-القدس"، ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين، فيما أصيب 5 آخرون بجراح.

وبيّن سعد أن العمال، من محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة.

ووصف الحالة الصحية للمصابين، بأنها ما بين متوسطة وطفيفة.

وحمّل أمين عام اتحاد عمال فلسطين، السلطات الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن الحادث، لعدم "تأهيل كراجات خاصة لنقل العمال الفلسطينيين إلى مواقع عملهم".

وقال شاهد عيان، إن مجموعة من العمال فوجئوا بحافلة إسرائيلية تدخل موقفا خاصا على حاجز بيت لحم الشمالي؛ لتدهس مجموعة من العمال الفلسطينيين.

بدورها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي، إن طواقمها تعاملت مع عدد من الإصابات على حاجز بيت لحم الشمالي.

وتناقل فلسطينيون عبر وسائل الإعلام الاجتماعي مقاطع فيديو مصورة، تُظهر عددا من العمال المصابين على حاجز "بيت لحم-القدس".

ويعمل في إسرائيل والمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس، قرابة 133 ألف عامل فلسطيني، يحملون تصاريح خاصة.