جنود إسرائيليون يعتدون على أسير فلسطيني طالب بالعلاج

اعتدى جنود إسرائيليون، على فتى فلسطيني معتقل بالضرب، في مركز توقيف الجلمة الإسرائيلي، بعد أن أبلغهم بشعوره بالتعب والإعياء وحاجته إلى مراجعة العيادة الطبية بالسجن.

وقالت هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، في بيان مساء الأربعاء، إن الفتى المعتقل هاني ارميلات (17 عاما)، تعرض للضرب المبرح قبل أيام، بعد أن اشتكى من شعوره بالإعياء للجنود الإسرائيليين بالسجن.

وأضافت الهيئة، أن عددا من الجنود الإسرائيليين انهالوا بالضرب بأيديهم وأرجلهم على الفتى.

وأوضحت أن الفتى أصيب بجرح نازف في رأسه، ونقل على أثره لأحد المشافي الإسرائيلية للعلاج، دون تفاصيل أخرى عن حالته.

وذكرت الهيئة، أن ارميلات اعتقل في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد دهم منزله في جنين (شمال الضفة)، وتعرض لتحقيق قاس استمر لأكثر من 20 يوما.

ولفتت، إلى أن الفلسطينيين المعتقلين حديثا، يتعرضون لأساليب التنكيل والإهانة والتعذيب كافة من قبل المحققين والجنود، خلال عملية التحقيق والاستجواب والنقل.

وتتمثل تلك الاعتداءات، بحسب البيان، بالحرمان من لقاء المحامي، والشتم والضرب والتهديد، وإجبار الأسير على الاعتراف تحت التنكيل، وتوقيعهم على إفادات باللغة العبرية لا يفهم المعتقل محتواها وخاصة المعتقلين القاصرين.

وتعتقل إسرائيل نحو 4500 فلسطينيا، بينهم 170 طفلا وقاصرا، بحسب مؤسسات فلسطينية.