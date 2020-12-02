محطة إسرائيلية تكشف عن نية السيسي عقد قمة ثلاثية مع عباس ونتنياهو

قالت محطة تلفاز إسرائيلية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يسعى لاستضافة قمة سلام، "إسرائيلية فلسطينية"، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت المحطة I24 الإسرائيلية، مساء الثلاثاء "يهتم الرئيس المصري باستضافة قمة سلام مشتركة بين الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، من شأنها أن تفتتح عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن".

وأضافت "ومن شأن استئناف المفاوضات أن يعود بالفائدة على مصر، ويعيد إلى القاهرة بريقها مجددا، كمحور رئيسي في الشرق الأوسط الذي يؤثر الى جانب دول الخليج".

وتابعت المحطة الإسرائيلية "كذلك سيحاول عباس إعادة القضية الفلسطينية إلى مركز الأحداث، بعد أن حوصرت في الزاوية خلال السنوات الأربع للرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض".

واتخذ ترامب، خلال ولايته، سياسة عدائية تجاه الفلسطينيين، شملت قطع المساعدات، وإغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن، فيما شجع في المقابل، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ونقلت المحطة، عن مصادر إسرائيلية، لم تحدد اسمها، قولها "بالنسبة لنتنياهو، الرغبة في إرسال إشارات إيجابية إلى النظام الأميركي الجديد موجودة، لكن الأحداث الأخيرة التي تُحيط بإسرائيل، تجعل المهمة صعبة بعض الشيء، خصوصا مع الدعوات المتكررة من أجل حلّ الكنيست (البرلمان) والعودة مجددا إلى صناديق الاقتراع".

ولم تُعلق السلطات المصرية والإسرائيلية والفلسطينية، على هذا النبأ.

والاثنين الماضي، بحث السيسي وعباس، مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام بالشرق الأوسط.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية، أن السيسي استقبل عباس بالقاهرة، بحضور وزير الخارجية سامح شكري والسفير الفلسطيني دياب اللوح.

وأوضح أن المباحثات تناولت "آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط".