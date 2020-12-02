وزير الخارجية الإسرائيلي يفتتح سفارة بلاده في المنامة قريباً

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أنه سيزور العاصمة البحرينية قريبا، لافتتاح سفارة إسرائيل هناك.

وقال غابي أشكنازي، الأربعاء، في مؤتمر صحفي مع وزير الصناعة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني "أنوي زيارة المنامة قريبا من أجل افتتاح السفارة الإسرائيلية في البحرين، ومتابعة المحادثات المثمرة".

وأضاف في المؤتمر الذي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية بالقدس الغربية "نعمل من أجل واقع جديد لمنطقتنا الذي شهد صراعات عديدة".

من جهته، رحّب الوزير البحريني، بزيارة وزير الخارجية الإسرائيلي المرتقبة.

وقال "نتطلع لاستقبالك والمواطنين الإسرائيليين، في البحرين".

وأضاف "نطمح إلى تسيير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا".

ولاحقا استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الوزير البحريني في مكتبه في القدس الغربية.

وقال نتنياهو "نشهد أيامًا رائعة حيث نحلّ السلام في هذا اليوم، بفضل القرار الشجاع الذي اتخذه جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وبفضل ما يتحلى به البحرينيون والإسرائيليون (..) ورغبتهم بمزاولة الأعمال مع بعضهم البعض في مجالات السياحة والتجارة والصناعة".

وأضاف "أعلم أننا أبرمنا عدة اتفاقيات، وما زالت هناك اتفاقيات أخرى ستأتي لاحقًا، بيد أن الشيء الأهم من ذلك هو الإدراك بأن السلام الذي يجمع بين كلا شعبينا، هو سلام حقيقي".

وكان الوزير البحريني قد وصل أمس الثلاثاء، إلى إسرائيل، في مستهل زيارة تستمر 3 أيام.

وسبق أن زار وفد حكومي بحريني تل أبيب في الثامن عشر من الشهر الماضي، لتوقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين.

ووقّعت إسرائيل والبحرين اتفاقية لتطبيع العلاقات في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.