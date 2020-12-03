إسرائيل والبحرين توقعان مذكرة تفاهم في مجال السياحة

وقّعت إسرائيل والبحرين، مذكرة تفاهم، في مجال السياحة، تنفيذا لاتفاق التطبيع بين البلدين.

وتم توقيع المذكرة، أمس الأربعاء، على هامش زيارة وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، إلى إسرائيل.

وقالت وزارة السياحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن مذكرة التفاهم، هي "الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية في الخليج".

وأضافت في تصريح مكتوب "تضم المذكرة عددا من الأقسام حول التعاون الثنائي بين الحكومات، والقطاع الخاص في مجال السياحة، ودعوات لتطوير مختلف أنواع السفر: للعائلات، والصحة، والأعمال التجارية، وغيرها".

وتابعت وزارة السياحة الإسرائيلية "بالإضافة إلى ذلك، تنشئ مذكرة التفاهم لجنة مشتركة برئاسة الوزراء، ستجتمع بانتظام للترويج للمشاريع المشتركة بين وكلاء السفر وشركات الطيران ومنظمي الرحلات وجميع ممثلي الصناعة ذوي الصلة".

ووقعت وزيرة السياحة الإسرائيلية أوريت فركاش كوهين، الاتفاق عن الجانب الإسرائيلي، في مراسم جرت بأحد الفنادق في القدس الغربية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير الزياني قوله "إن الانفتاح السياحي مع دولة إسرائيل، من شأنه أن يسهم مستقبلاً في تنشيط أكبر للحركة السياحية بين البلدين، بما يلبي التطلعات ويخدم مصالحهما المشتركة".

وكان وزير الصناعة والسياحة البحريني قد التقى أمس الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

ووقعت إسرائيل والبحرين، اتفاقية لتطبيع العلاقات في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.