الإمارات تفعّل تأشيرات السياحة للإسرائيليين

أعلنت الإمارات، الخميس، تفعيل تأشيرات السياحة للإسرائيليين، لحين استكمال الإجراءات المتعلقة بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين البلدين.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن وزارة الخارجية قامت بتفعيل التأشيرات السياحية عبر شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة، لحملة جوازات السفر الإسرائيلية.

وأضافت الوكالة، أن ذلك يأتي "لحين استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرات الدخول بين الدولتين".

وذكرت أن خطوة الخارجية الإماراتية جاءت "في إطار التعاون القائم بين الإمارات وإسرائيل عقب توقيع اتفاق السلام".

ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، صادق مجلس الوزراء الإماراتي، على اتفاقية مع إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول.

ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات قبل نحو شهرين ونصف، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، "طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية".