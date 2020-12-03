العراق يعلن انسحاب جميع "الكيانات المسلحة" من سنجار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الخميس، مغادرة جميع الكيانات المسلحة بقضاء "سنجار"، شمالي العراق.

وأوضح المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية، أن القوات الاتحادية هي من تقوم بفرض الأمن في قضاء سنجار بحسب الاتفاق الذي حصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم شمالي العراق.

وأضاف أن الشرطة المحلية انتشرت داخل القضاء، وأن قوات الشرطة الاتحادية وحرس الحدود انتشرت على الحدود العراقية السورية، مؤكدا أن جميع المظاهر المسلحة غادرت قضاء سنجار.

وذكر أن هناك جهدا كبيرا بذلته الحكومة وقيادة العمليات المشتركة بالتشاور مع بعض المجموعات التابعة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية لتهيئة الظروف من أجل إتمام الاتفاق بين الجانبين.

وفي السياق، أفاد مراسل الأناضول بأن المصادر الأمنية التركية لم تؤكد حتى الآن خروج الإرهابيين من المنطقة، وأنه يتم مراقبة الوضع بحذر.

من جانبه، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن "هناك ترحيبا شعبيا كبيرا بما تم تحقيقه في قضاء سنجار".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الوطني العراقي، وفقا لبيان صدر عن الحكومة.

وشدد الكاظمي، وفقا للبيان، على "حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار، وفرض هيبة الدولة، والتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بالأمن، والذي يعتبر من أولويات عمل الأجهزة الأمنية وواجباتها".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حكومة بغداد برئاسة مصطفى الكاظمي، اتفاقاً مع حكومة أربيل لحل المشكلات القائمة بقضاء سنجار (غربي نينوى) الذي يعد أحد المناطق المختلف عليها بين الجانبين.