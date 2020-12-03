ليبيا.. البعثة الأممية تدعو لتحقيق عاجل في إطلاق نار على أطفال

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة، الخميس، حادث إطلاق نار عشوائي على أطفال بمدينة العجيلات (غرب)، ودعت لفتح تحقيق عاجل في الحادث.

والأربعاء، أطلق مسلحون مجهولون كانوا على متن سيارة، النار عشوائيا على تلاميذ أثناء خروجهم من مدرسة "شهداء غوط الديس" الابتدائية، بالمدينة الواقعة غرب العاصمة طرابلس.

وقالت البعثة في بيان، إن "الهجوم أدى إلى مقتل طفل بالغ من العمر 16 عاما، وإصابة طفلين آخرين، جميعهم كانوا في زيهم المدرسي".

ودعت إلى إجراء تحقيق "عاجل وشفاف في هذا الاعتداء الصارخ وتقديم الجناة بسرعة للعدالة"، مقدمةً التعازي لأسرة الطفل الضحية.

ولم يصدر عن السلطات الليبية أي بيان لتوضيح الحادث وأسبابه، لغاية 14:30 (ت.غ).

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ومنذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.