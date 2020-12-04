آلاف العراقيين يتظاهرون في الناصرية ضد استهداف الناشطين

تظاهر آلاف العراقيين الجمعة، بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوب)، ضد استهداف الناشطين في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا.

وأفاد ياسر السوداني، أحد المتظاهرين، في اتصال مع الأناضول، بأن الآلاف احتشدوا في "ساحة الحبوبي" وسط الناصرية، في جمعة حملت اسم المدينة دعا إليها ناشطون.

وجاء ذلك بعد أسبوع على مقتل 6 متظاهرين وإصابة أكثر من 80 (بحسب مصادر أمنية وطبية)، خلال صدامات بين مدنيين وأنصار للزعيم السياسي البارز مقتدى الصدر.

وقال السوداني إن متظاهرين قدموا من مناطق مختلفة ورفعوا شعارات تندد باستهداف الناشطين عبر الاغتيالات والاختطاف تحت ذريعة "أجندات خارجية".

وأضاف أنهم أكدوا خلال تجمعهم مواصلتهم الاحتجاجات حتى تحقيق مطالبهم بالكشف عن قتلة المتظاهرين، ومحاسبة المسؤولين الامنيين الضالعين برفع خيام المحتجين من ساحة الحبوبي.

وكان أنصار الصدر قد استخدموا في هجومهم على المحتجين في ساحة الحبوبي الجمعة الماضية أسلحة نارية وأخرى بيضاء وعصي وهراوات، كما أحرقوا خيام المعتصمين في الساحة، وفق شهود عيان.

وعلى إثر الأحداث قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار حازم الوائلي من منصبه، وتشكيل لجنة للتحقيق.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، يعتصم محتجون ضمن حركة احتجاجات واسعة النطاق في البلاد، أطاحت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.

ولا تزال الحركة الاحتجاجية متواصلة على نحو محدود للضغط على الكاظمي، لمحاسبة قتلة العشرات من المتظاهرين خلال الأشهر الماضية وإجراء إصلاحات حقيقية في البلاد ومحاربة الفساد.