الحكومة الليبية توقع مع إيطاليا اتفاقية عسكرية متعددة الجوانب

وقعت ليبيا وإيطاليا اتفاقية للتعاون العسكري تشمل عدة مجالات منها التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع الليبي صلاح الدين النمروش، الجمعة، في حفل التوقيع بالعاصمة روما، وفق بيان للمركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" (التابع للجيش).

وقال النمروش "اتفقنا مع الجانب الإيطالي على التعاون في مجالات التدريب، والتعليم العسكري، وتبادل الخبرات، والدعم، والتطوير، والصيانة، والاستشارات".

كما قرر الجانبان وفق النمروش "التعاون في مجال الهجرة وأمن الحدود البرية و البحرية، وعمليات التخلص من الذخائر والألغام وعمليات الإغاثة في حالات الكوارث الطبيعية و الطوارئ الصحية".

وأضاف أن "الاتفاقية تشمل أيضا المشاركة في التدريبات والمناورات المشتركة وهيكلة وتنظيم المؤسسات العسكرية والأمنية وتجهيز وحداتها".

كما تتضمن الاتفاقية "التعاون في مجال الطب العسكري من خلال تأهيل الكوادر الطبية (..) وتبادل الاستشاريين والمعلومات والخبرات بمجال البحث العلمي والتقني والأمن العسكري".

وذكر الوزير الليبي: "مساعينا في وزارة الدفاع لتطوير وبناء القدرات وتعزيز التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة بدأت مع الحليف التركي والقطري".

وزاد قائلا: "والآن مع الجانب الإيطالي، حيث سيمتد ليشمل كل الدول التي وقفت مع الشعب الليبي".

ولم يذكر البيان، تفاصيل عن حفل التوقيع، ومن حضره من الجانب الإيطالي.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرتي تفاهم تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا صراعا مسلحا، حيث تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

ومنذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسود ليبيا اتفاقا لوقف إطلاق النار، تخرقه مليشيا حفتر بين الحين والآخر، رغم تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الدموي.