مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي رام الله

قتل طفل فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الجمعة، قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفق وزارة الصحة.

وأعلنت الوزارة الفلسطينية "استشهاد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما) من (قرية) المغير (شرقي رام الله)، متأثرا بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في بطنه".

وكانت وزارة الصحة أفادت، ظهر الجمعة، أن الطفل "نقل إلى مجمع فلسطين الطبي (في رام الله) بحالة حرجة" وأدخل غرفة العمليات.

وتندلع عادة مواجهات في مواقع متفرقة من الضفة الغربية، أيام الجمع، عقب تفريق قوات الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان.

ومنذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مقتل 7 أطفال تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، برصاص الجيش الإسرائيلي.