التحالف الدولي يدمر 5 أهداف لـداعش شمالي العراق

أعلن الجيش العراقي، السبت، تدمير 5 أهداف لتنظيم "داعش" الإرهابي، في قصف جوي شنته طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في منطقة جبلية شمالي البلاد.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، "بأمر من قيادة العمليات المشتركة (في الجيش العراقي)، نفذ طيران التحالف ضربة جوية في سلسلة جبال مكحول"، بمحافظة صلاح الدين.

وأضافت الخلية أن الضربة الجوية "أسفرت عن تدمير 5 أوكار لعناصر عصابات داعش الإرهابية"، دون إشارة إلى سقوط قتلى أو جرحى.

وقدم التحالف الدولي المكون من 60 دولة على الأقل بقيادة الولايات المتحدة، الإسناد الجوي للقوات العراقية في الحرب ضد "داعش" فضلا عن تدريبها وتقديم الاستشارة والمعلومات الاستخبارية.

وفي الأثناء، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، إلقاء القبض على 3 عناصر في تنظيم "داعش" بمحافظتي صلاح الدين وكركوك شمالي البلاد.

وقالت الوكالة في بيان، إن اثنين منهم قُبض عليهما في صلاح الدين، والثالث في كركوك، مبينة أن أحدهم محكوم بالإعدام غيابياً، وآخر شقيق قيادي في التنظيم، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أفاد جهاز الأمن الوطني (مرتبط برئاسة الوزراء)، باعتقال امرأة عضوة في تنظيم "داعش" بمحافظة صلاح الدين.

وقال الجهاز في بيان، إن "المرأة متورطة بتقديم الدعم اللوجستي لمسلحي التنظيم بما في ذلك توفير مكان للاختباء والتجمع".

ومنذ مطلع العام الحالي، كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش" بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في "مثلث الموت" بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق).

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.