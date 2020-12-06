المعارضة الكويتية تعزز موقعها في مجلس الأمة بعد الانتخابات التشريعية

عززت المعارضة الكويتية موقعها في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، بفوز 24 نائبا محسوبا عليها، بينما سيكون مجلس الأمة خاليا من النساء بعد خسارة النائبة الوحيدة مقعدها فيه.

وأعلنت الدولة الخليجية الغنية بالنفط نتائج الانتخابات التشريعية الأحد لمقاعد مجلس الامة الخمسين. ورفعت المعارضة عدد مقاعدها في مجلس الامة من 16 في الدورة السابقة لتصبح 24.

وأعلنت لجان الانتخابات الأحد نتائج الانتخابات التشريعية.

وترشحت 29 سيدة في الانتخابات التشريعية لكن لم تفز أي منهن بمقعد في مجلس الأمة.

وتم أيضا انتخاب 30 عضوا في المجلس دون سن الخامسة والأربعين، ما قد يشكل أملاً للشباب الذين يأملون في التغيير والإصلاحات.

وطغى وباء كوفيد-19 على الانتخابات التشريعية التي تجري مرة كل أربع سنوات في الكويت.

وخصّصت السلطات خمس مدارس ليتمكن المصابون بفيروس كورونا المستجد من التصويت فيها، بواقع مدرسة واحدة في كل دائرة انتخابية.

وأعلنت السلطات الكويتية منع أي تجمعات خلال عملية الانتخاب أو بعد اعلان النتائج، وحتى الولائم التقليدية، بينما خلت شوارع الكويت من مظاهر الانتخابات العادية سوى بعض اللافتات الانتخابية في عدد من الشوارع والطرق.

ولم تسمح السلطات الكويتية بفتح مقرات في الدوائر الانتخابية الخمس أو تنظيم أي مهرجانات خطابية خشية تفشي الفيروس.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في الكويت أكثر من 144 ألف شخص توفي منهم 889، على الحدث الانتخابي هذا العام.

وهي أول انتخابات تشريعية تنظم في الكويت منذ تولي أمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم في 29 أيلول/سبتمبر الماضي.

وسيدخل 31 نائبا جديدا إلى مجلس الأمة، مع زيادة تمثيل المعارضة.

وفازت الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمون) بثلاثة مقاعد، بينما احتفظت الأقلية الشيعية بستة مقاعد في مجلس الأمة.

وقال المحلل السياسي عياد المناع لوكالة فرانس برس إن "هناك تغييرا كبيرا جدا في تركيبة مجلس الامة الجديد".

وبحسب المناع فإن "هذا مؤشر على غضب الناخبين على اداء المجلس السابق ورغبتهم في تغيير الأوضاع الاقتصادية والصحية والتعلمية والخدماتية ".

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.